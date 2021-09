Leno, Bandafaber in concerto con un omaggio alle donne

(red.) Bandafaber terrà uno degli ultimi concerti estivi al Parco Vaia (ex Ippodromo) in via M. L. King a Leno (Brescia) domenica 5 settembre, alle 21: Biglietto di ingresso unico al prezzo di 10 euro.

Per prenotare è necessario chiamare il 3387054875(Richiesto Green Pass o tampone).

Bandafaber, formazione di 40 elementi capitanata dal maestro Francesco Andreoli, porterà sul palco di Leno il progetto “La faccia delle Donne”, un repertorio composto da canzoni scritte da importanti autori italiani per omaggiare il gentil sesso. Zucchero, Battiato, Battisti, Mango sono alcuni degli artisti coinvolti.

Le voci di Ugo Frialdi e Stefania Martin saranno sostenute da arrangiamenti e dalla compagine musicale, con l’arricchimento del Maestro Lino Megni al violino.