‘L’enigma di Monte Isola – Un giallo bresciano’, la presentazione a Piancogno

Venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 20,30 presso la Biblioteca Comunale “Emilio Bonino” di Piancogno, è in programma la presentazione del libro “L’enigma di Monte Isola – Un giallo bresciano” dell’autore di origine camuna Fabrizio Felappi, edito da EtaBeta EBS Print (2020).

Il commissario Angelo Saronno deve raggiungere Monte Isola, una delle isole lacustri più grandi d’Europa, posta esattamente al centro del lago d’Iseo. Lascia momentaneamente la Valle Camonica e grazie anche all’aiuto del proprio ispettore Ivan Nosetti, si reca sul luogo dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un noto scrittore di libri gialli. L’indagine sembra prendere subito una piega positiva, ma nulla è come appare. Purtroppo qualcuno ha deciso di interferire e cercherà di fermare il commissario con ogni mezzo: un’ombra minacciosa pronta a tutto! Questa volta il rebus da risolvere sarà particolarmente intricato e pericoloso.

Conversa con l’autore Francesca Canalicchio. La partecipazione è libera e gratuita e sarà possibile acquistare il libro. La presentazione si svolgerà nel rispetto della vigente normativa in materia anti-Covid: per accedere ai locali sarà necessario munirsi di mascherina e Green Pass.