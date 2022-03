Le X giornate di Brescia, al Vanvitelliano una lezione storica

(red.) Il Centro Teatrale Bresciano (CTB) e il Comune di Brescia presentano “Sugli aperti campi, sulle insanguinate vie. Le X giornate di Brescia e la Primavera dei popoli”, un’iniziativa volta a commemorare Le X Giornate, di cui quest’anno ricorre il 173esimo anniversario.

L’incontro si presenta come lezione speciale del ciclo di lezioni storiche del CTB, coordinata da Roberto Chiarini “Storie bresciane” ed è dedicata al racconto e alla riflessione su quel momento decisivo per la storia della città e del paese, che consacrò Brescia come la Leonessa d’Italia, “la forte, la ferrea”, come ebbe a scrivere Carducci nella celebre ode Alla Vittoria.

L’appuntamento è per martedì 29 marzo alle 17.30 presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia: l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotarsi è necessario compilare il form presente sul sito del Centro Teatrale Brescianoa partire dal 14 marzo(www.centroteatralebresciano.it) alla pagina dedicata all’evento.

Il titolo scelto per l’incontro “Sugli aperti campi, sulle insanguinate vie. Le X giornate di Brescia e la Primavera dei popoli” è una citazione dall’iscrizione impressa sulla base del monumento di uno dei protagonisti delle X giornate, Tito Speri, e rende l’idea di cosa significò la battaglia contro l’invasore austriaco per il popolo bresciano.

La rivolta di Brescia si inscrive in un quadro di profondi moti insurrezionali su scala internazionale che coinvolsero il biennio 1848-1849: per raccontare il clima politico e culturale italiano ed europeo e ripercorrere con appassionante narrazione le drammatiche vicende vissute da Brescia nella sua resistenza al maresciallo Haynau, saranno in dialogo due eminenti storici, Roberto Chiarini, già Professore dell’Università degli Studi di Milano e Coordinatore scientifico di Storie bresciane, e Fulvio Cammarano, Professore dell’Università degli Studi di Bologna.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, e di Camilla BaresaniVarini, Presidente del Centro Teatrale Bresciano.

Seguiranno poi gli interventi di Chiarini e Cammarano, affiancati dall’attore Luciano Bertoliche leggerà alcuni passi scelti dalla memorialistica e dai documenti sulle X giornate, compresi alcuni interessanti scritti di Giuseppe Zanardelli.

Per informazioni: Centro Teatrale Bresciano 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it; www.centroteatralebresciano.it