“Le vie della libertà”, visita guidata sulle strade della Memoria

Brescia. L’associazione “Guida Artistica”, gruppo di guide turistiche di Brescia e Provincia, propone per mercoledì 22 giugno a partire dalle ore 20 la visita guidata:

LE VIE DELLA LIBERTA’

A Brescia esistono percorsi meno evidenti ma non per questo meno coinvolgenti, soprattutto se protagonista è la Memoria, sempre più difficile da conservare. L’itinerario ripercorre le tracce di una storia spesso dimenticata, alla ricerca dei luoghi e della presenza degli ebrei in città, dall’epoca romana fino alla loro deportazione durate il secondo conflitto mondiale, come ricordano le Pietre di inciampo. Poi le successive “ferite” di Brescia lungo il Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica, avendo sempre come meta la Libertà, in nome della quale molti morirono e lottarono.

E’ obbligatoria la prenotazione al 3473028031 e ogni appuntamento prevede un contributo di euro 8. La durata è di 90 minuti circa e l’inizio alle ore 20.