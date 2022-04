Le sfide del cambiamento climatico: ne parlano Roberto Battiston e Maurizio Tira

Brescia. “Futura” continua il suo percorso di orientamento e diffusione dei temi legati alla sostenibilità con un nuovo evento del ciclo di incontri “Etica e Filosofia della Sostenibilità”. Il primo incontro, tenutosi a settembre 2021, ha visto la partecipazione del filosofo Salvatore Natoli mentre il prossimo evento, previsto per venerdì 6 maggio alle ore 18,00 presso la White Room del Museo di Santa Giulia in via Musei 81/b, sarà dedicato alle “Sfide etiche e sociali del cambiamento climatico”. Roberto Battiston, Ordinario di Fisica Sperimentale dell’Università di Trento ed ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, dialogherà con Maurizio Tira, rettore dell’Università degli Studi di Brescia.

L’incontro verterà su come fisica e settore aerospaziale possano divenire strumenti utili a vincere le sfide ambientali che ci aspettano anche grazie alle opportunità che possono offrire in termini tecnologici e di analisi dei dati. Come ha affermato Battiston, “occorre una nuova alleanza tra scienza e politica, che parta dall’investimento nella formazione delle nuove generazioni e porti alla modifica di un modello di sfruttamento delle risorse e dell’ambiente che sta distruggendo la casa in cui viviamo”.

Il percorso culturale è stato organizzato da Camera di Commercio di Brescia e Pro Brixia, in collaborazione con la Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura, proprio con l’obiettivo di offrire all’intera cittadinanza sempre nuove e maggiori occasioni di avvicinamento ai principi etici e filosofici che sottendono al concetto di sostenibilità. Un progetto culturale quello dell’Etica e Filosofia della sostenibilità che ha visto la collaborazione di Fondazione Brescia Musei, che si è candidata come sede degli eventi in programma, e dell’Università degli Studi di Brescia che, con la presenza del rettore Maurizio Tira, parteciperà a questo secondo incontro.

L’ultimo appuntamento del ciclo si terrà il 13 settembre alle ore 18.00, all’Auditorio Santa Giulia di Brescia. Il teologo mons. Bruno Forte, autore di numerose pubblicazioni tradotte in molte lingue e arcivescovo di Chieti – Vasto, parlerà sul tema: “Per un’etica ecologica. La necessaria correlazione tra crescita e sostenibilità”.

Gli eventi sono gratuiti e in presenza, previa presentazione del Green Pass. Per motivi organizzativi l’iscrizione è obbligatoria tramite Eventbrite. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. Le registrazioni degli incontri saranno disponibili, successivamente alla data di ogni appuntamento, sul sito www.futura-brescia.it.