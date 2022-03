Le province di Varese e Brescia protagoniste della seconda Settimana del Gusto lombardo

(red.) Spente le luci sulla Giornata del Vino di Golosaria, andata in scena sabato 19 marzo all’Hotel Melià di Milano con il connubio tra il Grana Padano Dop e vini della Lombardia riuniti sotto l’egida di Ascovilo (associazione consorzi vini lombardi), l’attenzione torna sulle Settimane del Gusto che fino al 14 maggio porteranno in ben 13 ristoranti della Lombardia il progetto “Nati per stare insieme”, ovvero l’incontro tra il formaggio Dop più consumato al mondo, e le migliori espressioni enoiche del territorio lombardo.

Il secondo atto dell’iniziativa riguarda la settimana compresa tra il 21 e il 27 marzo e interesserà due locali delle province di Varese e Brescia. Si parte con il ristorante Finil del Pret di Comezzano-Cizzago (BS), che domenica 27 marzo ospiterà il pranzo con Marco Gatti e dove, dal 21 al 27 marzo, la chef Silvia Loda presenterà agli ospiti una proposta base di: flan di Grana Padano Dop, il suo biscotto e la pappa al pomodoro; risotto al Grana Padano Dop con lumache trifolate; guancetta di maialino cotta a bassa temperatura, la sua riduzione e spuma al Grana Padano Dop e pera cotta; caramello e gelato al Grana Padano Dop. In abbinamento il Garda Doc Riesling del Consorzio Garda Doc; il Lugana Doc del Consorzio per la tutela del Lugana e il Valtellina Superiore Grumello del Consorzio Valtellina (prenotazioni al 030972300)