Per la rassegna “Carmine resistente” promossa dall’Anpi di Brescia, sezione Caduti di Piazza Rovetta, lunedì 21 febbraio alle ore 20,30 in diretta Facebook è in programma la presentazione online del libro “Le Leggi razziali e l’ottobre del 1943”, con l’autore Mario Calivà, il ricercatore Marco Ugolini e la testimonianza di Giorgio Ajò. Letture di Daniela Dante, poeta.