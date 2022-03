“Le crepe” di Franca Grisoni per la Giornata Mondiale della Poesia

(red.) Nella ricorrenza della Giornata Mondiale della Poesia, il Centro Teatrale Bresciano, in collaborazione con Pordenone legge, promuove l’incontro con Franca Grisoni, poetessa bresciana tra le voci più alte della scena italiana contemporanea, che presenta la sua nuova raccolta pubblicata nella preziosa collana La Gialla Oro di Pordenone legge (ed. Pordenone legge Poesia – Samuele Editore): “Le crepe”. Una poesia di riflessione e interrogazione che nel dialetto restituisce pagine di profonda e delicata umanità.

L’evento intitolato Tènder: prendersi cura. Presentazione della raccolta di poesie “Le crepe” di Franca Grisoni si terrà al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) lunedì 21 marzo alle 17.45 e vedrà Franca Grisoni leggere e introdurre alcune poesie tratte dal nuovo volume, in dialogo con la giornalista Paola Carmignani.

Dopo i saluti istituzionali a cura del Direttore del Centro Teatrale Bresciano Gian Mario Bandera, la presentazione sarà introdotta da un intervento del poeta bresciano Fabrizio Bregoli che di Grisoni scrive: “Sempre fedele alla grazia ruvida del suo dialetto bresciano, nella variante parlata sulla gardesana, la lingua della Grisoni si contraddistingue per la forza incisiva, netta, della dizione: nessuna edulcorazione, nemmeno quando i versi prendono una forma lirica più accentuata, ma grande sobrietà e misura unite all’autenticità di una parola che può essere anche scabra, impudica se questo serve a denunciare l’ingiustizia, il male”.

In un momento così difficile per l’Europa e per il mondo, la voce della poesia rappresenta l’aspirazione ad andare oltre i confini, oltre le lingue e le differenze, riconoscendoci come esseri umani e portando avanti un’idea del “prendersi cura” dell’altro e della natura – anche nel custodire le parole-verità e le espressioni della bellezza -, che in un domani a venire possa diventare per tutti.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria. Per prenotare, è necessario compilare l’apposito form presente sul sito del CTB www.centroteatralebresciano.it.