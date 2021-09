Laurianne Langevin e Cyrille Doublet cantano Edith Piaf nel castello di Padernello

L’edizione 2021 della rassegna Il Grande in Provincia si conclude nel mese di settembre con la chanson française. Il duo Laurianne Langevin e Cyrille Doublet, rispettivamente voce e pianoforte, sarà impegnato martedì 7 settembre alle ore 21 al Castello di Padernello (Borgo San Giacomo) in un omaggio al repertorio musicale della grande Edith Piaf. Il concerto, dal titolo Paris-Piaf, rappresenta un originale e affascinante tributo non solamente alla voce più rappresentativa della Ville Lumière ma, alla stessa città di Parigi, indissolubilmente legata al nome di questa straordinaria artista francese.

L’appuntamento è a ingresso gratuito previa prenotazione all’indirizzo info@castellodipadernello.it o al numero 0309408766. All’ingresso sarà richiesta una valida Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).