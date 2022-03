L'”Aura” di Jiménez in esposizione a Brescia

(red.) Rimane aperta dal 26 marzo al 28 maggio, presso la galleria Spazio Fondazione Negri, in via Calatafimi 12-14 a Brescia, la mostra fotografica intitolata “Aura”, del fotografo spagnolo David Jiménez, noto a livello internazionale.

L’inaugurazione è sabato 26 marzo, gli orari di apertura: martedì- venerdì, dalle 16 alle 19, sabato dalle 16 alle 19.

David Jiménez (Siviglia, 1970. Vive e lavora a Madrid): le sue opere, sotto forma di libri, mostre e proiezioni audiovisive, sono state esposte in numerose sedi tra cui il Nederlands Foto Instituut di Rotterdam, i Rencontres d’Arles, la Galerie VU di Parigi, il Seoul Photo Festival, la Biblioteca Nacional de Colombia di Bogotà.

La sua prima mostra antologica, Universos, è stata organizzata nel 2019 al festival PHotoEspaña e nel 2020 al Museo Universidad de Navarra. Ha vinto il premio delle Arti della città di Madrid nel 2008, è stato finalista del PrixElysée 2016-18 e artista residente nella Reale Accademia Spagnola di Roma nel 2016-17.

Ad oggi ha pubblicato sette libri monografici, tra cui Infinito, considerato uno dei libri fotografici spagnoli più influenti degli ultimi decenni. Il suo lavoro fa parte di numerose collezioni pubbliche e private e tiene regolarmente workshop e conferenze sul processo creativo nella fotografia.