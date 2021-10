L’Auditorium S. Giulia si accende con “Musica: fuoco dell’anima”

(red.) Terzo appuntamento sabato 23 ottobre alle 17 per la rassegna “Musica: fuoco dell’anima”, presso l’Auditorium di Santa Giulia in via Piamarta 4.

Il concerto vede protagonista il Sestetto di fiati della Banda cittadina di Brescia, composto da: Giuliano Mariotti e Augusto Mazzoni al clarinetto, Sabina Grassi e Sonia El Hedhli al corno, Mattia Rullo e Anna Cimoli al fagotto, con la voce recitante di Livia Castellini, che propone un programma

dal titolo “Il faluto incantato”. Si tratta di uno uno spettacolo tra suoni e narrazione.

Viene eseguita una selezione di brani tratti dal Flauto magico in una trascrizione dell’epoca per sestetto di fiati realizzata dal fagottista Johann Christian Stumpf.

Gli interventi strumentali si intrecceranno con momenti di lettura e recitazione mimica intesi a presentare lo sviluppo teatrale della celeberrima opera mozartiana, un Singspiel in due atti musicato dal salisburghese su libretto di Emanuel Schikaneder con il contributo di Karl Ludwig Giesecke. I

brani musicali proposti dal Die Zauberflöte di W.A. Mozart sono: Aria “Der Vogelfänger bin ich ja”; Aria “Dies Bildnis ist bezaubernd schön”; Quintetto “Hm! hm! Hm!”; Terzetto “Du feines Täubchen, nur herein”; Duetto “Bei Männern, welche Liebe fühlen”; Scena “Schnelle Füsse, rascher Mut”; Marcia dei sacerdoti; Aria “In diesen heil’gen Hallen”; Terzetto “Soll ich dich, Teuer, nicht mehr sehn?”; Aria “Ein Mädchen oder Weibchen”; Duetto “Tamino mein!”; Coro “Es siegte die Stärke”.

Non poteva mancare all’interno del cartellone di “Musica: fuoco dell’anima” la presenza di una compagine strumentale della “Isidoro Capitanio” composta da sei figure di rilievo dell’organico della Banda cittadina di Brescia.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti in sala. Per l’accesso in sala sono obbligatori il green pass e la mascherina.