Latteria Molloy: per PeopleFest, Over the rainbow, confronto sulla Resistenza e il reading “Immaginario”

Brescia. Nell’ambito del PeopleFest, tre giorni di festival, tra politica, libri e spettacoli, alla Latteria Molloy, domenica 12 giugno la serata inizia alle 18 con la presentazione di “Over the rainbow”, libro di Francesca Druetti dedicato ai Pride, un’occasione per riflettere sulla situazione dei diritti civili e delle persone LGBT+ in Italia.

Alle 19 Serena D’Angelo e Francesca Parmigiani si confrontano a partire dai loro ultimi due libri, “Partigiane” e “La Resistenza spiegata ai bambini” (ed. Beccogiallo).

Alle 21 il festival viene chiuso da Giuseppe Civati con il suo reading “Immaginario”, Una lettura dedicata a ciò che immaginiamo, alle storie che ci ispirano, a ciò che ci consente di superare il quotidiano e quel presente che ci definisce.

L’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione al 3479367391 o su distilleriamolloy@gmail.com. Tutte le informazioni sull’evento facebook a questo link: https://www.facebook.com/events/586997989306598