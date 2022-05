L’artista ucraina Taisiya Melnyk incontra il pubblico bresciano

Brescia. Idra Teatro, nell’ambito del Progetto MIR (мир)- Residenze per la pace, ospita presso i propri spazi (in via Moretto, 78, a Brescia) l’artista ucraina Taisiya Melnyk.

L’artista multimediale Taisiya Melnyk, ospite presso Idra Teatro, dialogherà con il pubblico martedì 31 maggio dalle ore 21, dopo la presentazione della sua performance “Irreversible…” dedicata agli avvenimenti della Rivoluzione Ucraina del 2014 e, come suggerito dal titolo, all’irreversibilità della vita e della custodia della memoria. Testimonianze del periodo fascista, ricordi, fotografie, oggetti portati dagli spettatori saranno da stimolo durante il confronto. Evento aperto al pubblico con ingresso libero e mascherina FFP2.

Una residenza che vuol essere una ripartenza. Un progetto di ampio respiro nato con il coinvolgimento di ventisette residenze italiane – accomunate dall’innovazione e la ricerca dei linguaggi nel campo dell’arte performativa – che hanno dato vita ad una rete nazionale di solidarietà per dare la possibilità agli artisti ucraini di risiedere in Italia e continuare ad approfondire la propria arte.

Con la promozione su territorio ucraino di IETM (il più articolato network di arti performative), Artists at risk e Ukraine Cultural Foundation, il coordinamento di Idra Teatro in Italia, in partenariato con il Comune di Brescia, il sostegno di CapoTrave/Kilowatt Festival, Settimo Cielo, Piemonte dal Vivo e dai loro comuni che hanno messo in campo risorse economiche e competenze, il progetto si è sviluppato in un articolato programma di residenze sul territorio nazionale. Oltre ad offrire loro un aiuto umanitario, agli artisti è data l’opportunità di creare e sviluppare il proprio lavoro grazie ai rapporti instaurati nei vari territori con gli stakeholders locali.