Giovedì 5 maggio, ore 20.45, per MO[•]CA SUONA l’associazione Festa della Musica porta sul palco di MO.CA Live (via Moretto 78 a Brescia) l’Arioso Furioso Trio. Francesca Tirale all’arpa, Francesco Fontolan al fagotto e Antonio Vivian al flauto ci riportano con le loro sonorità al neo classicismo: “Le esperienze musicali precedenti in forme solide e belle”. Spazio MO.CA Live, piano terra, ingresso 5 euro.