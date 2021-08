L’agente speciale 117 in missione al Parco del Viridarium

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, giovedì 2 settembre ore 21.15, è in programma la proiezione di Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo di Michel Hazanavicius (Francia 2006, 99’).

Egitto, 1955. Siamo in piena guerra fredda e Il Cairo è il crocevia internazionale delle spie. La famiglia del deposto Re Farouk vuole riprendersi il trono, ma deve fare i conti con le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Repubblica francese, preoccupato per la situazione, decide di mandare sul posto la (peggior) miglior spia di Francia. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117 “al servizio della Repubblica”. Primo capitolo della saga dell’Agente Speciale 117, Missione Cairo vede riuniti sul set Michel Hazanavicius, Jean Dujardin e Berenice Bejo, tutti protagonisti dello straordinario successo di The Artist.

Presenta il film Emanuela Martini, critico cinematografico.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori Card Brescia Musei Desiderio, dipendenti Comune di Brescia, partecipanti ai laboratori e visite guidate abbinate al film). 8 euro biglietto famiglia (1 adulto + 1 bambino), 4,5 euro possessori Eden Card.

Acquista i biglietti su www.nuovoeden.it (dalla mattina fino alle ore 20 del giorno stesso della proiezione), presso la biglietteria del cinema, in via Musei 81/B (a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo). Non è necessario stampare il biglietto: mostralo direttamente sul tuo smartphone. In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata.

ore 19.00 Aperitivo con il critico Emanuela Martini. Da 007 a 117: 60 anni di agenti segreti al cinema

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al Cup-Centro Unico Prenotazioni (030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com).

Stasera? Museo! Food & Drink, dalle 17.30 cocktail speciale Vodka-Martini “agitato, non mescolato” al Parco del Viridarium (prenotazione tavoli al numero 338.7745984).

Nuovo Eden tel. 030 8379404 – info@nuovoeden.it – www.nuovoeden.