L’ABC del Natale a Bedizzole il giorno dell’Immacolata

Mercoledì 8 dicembre alle ore 17,30 presso il Teatro parrocchiale in via Monte Grappa 7 a Bedizzole, il Teatro Telaio propone ABC del Natale.

In una famosissima stalla, l’Asino ed il Bue attendono il vostro arrivo… E vogliono partire dall’ABC per costruire, assieme, un alfabeto del Natale.

Adatto ai bambini a partire dai 4 anni. L’ingresso è gratuito. Necessario Super Green pass a partire dai 12 anni e mascherina dai 6. Per prenotare:

030 6872735 – Ufficio Cultura culturasport@comune.bedizzole.bs.it.