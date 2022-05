La vecchia Chiesa dell’Assunta a Chiesanuova, la presentazione

Brescia. Giovedì 12 maggio, in via Chiesanuova 1 alle ore 20.45, si terrà la presentazione del libro “La vecchia Chiesa dell’Assunta nel quartiere Chiesanuova a Brescia”, scritto dal prof. Maurilio Lovatti e dall’arch. Mariachiara Bonetti ed edito dalla Parrocchia di Chiesanuova, con il contributo di Brescia Mobilità e della Coop. Amici di Chiesanuova.

Il libro ricostruisce le vicende storiche del pregevole compendio religioso, voluto nel 1580 da San Carlo Borromeo è più volte rimaneggiato nei secoli successivi, ne racconta le caratteristiche architettoniche e ne svela le due opere di grande pregio, ivi custodite: la Natività di Vincenzo Foppa e la Pala dell’Assunta di Giacomo Zoboli.

Alla presentazione del volume, dopo i saluti del parroco don Santo Chiapparini e della presidente del CdQ Chiesanuova Claudia Cauzzi, interverranno con gli autori il consigliere comunale Roberto Omodei e il sindaco Emilio del Bono, per tracciare una riflessione sull’importanza culturale e storica di questi luoghi d’arte diffusa anche in vista dell’appuntamento con Capitale della Cultura 2023.

L’incontro si terrà proprio presso la vecchia parrocchiale di via Chiesanuova 1 (a nord di via Orzinuovi).