“La sera che poi la sera non venne” in scena alla scuola media di Pozzolengo

Pozzolengo. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro” (ingresso gratuito senza prenotazione) giovedì 23 giugno presso l’Auditorium della Scuola Media A. M. Barbizzoli Migliavacca di Pozzolengo va in scena:

LA SERA CHE POI LA SERA NON VENNE

Esito del Laboratorio Teatrale di Pozzolengo. Drammaturgia Faustino Ghirardini. Regia Giada Fasoli.

E se un giorno il sole si fermasse? Decidesse, all’improvviso, così, di non tramontare? Gli uomini sono distratti e lì per lì non si accorgono di niente…solo gli animali cominciano a notare il fatto strano. Per fortuna Gioele e Natalia, due cagnoni, pieni di spirito d’osservazione e d’iniziativa decidono di correre incontro al giorno, verso il paese d’Orizzonte…per risolvere la situazione.