La ricostruzione dell’economia italiana: Giulio Sapelli al Sancarlino

(red.) Per il ciclo di lezioni storiche promosso dal Centro Teatrale Bresciano e coordinato da Roberto Chiarini dal titolo 1945-1963: la ripartenza. La ricostruzione dell’Italia e di Brescia nel dopoguerra, lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 17,30 al Teatro Sancarlino di Brescia (corso Matteotti, 5) è in programma il secondo appuntamento dal titolo Ricostruire l’Italia, ricostruire l’economia, condotto da Giulio Sapelli, che ha insegnato Storia economica ed Economia Politica presso l’Università Statale di Milano e in importanti università europee, delle due Americhe e australiane. Al centro della lezione, i cambiamenti decisivi degli anni del dopoguerra che portarono alla definizione del sistema economico italiano. Le letture sono affidate a Silvia Quarantini.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito www.centroteatralebresciano.it.

Per informazioni: 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it. Data la disponibilità ridotta di posti, il pubblico è invitato ad avvisare il teatro al numero 030 2928617 in caso di impossibilità a partecipare ad uno degli eventi prenotati.

