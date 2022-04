“La ragazza che cancellava i ricordi”: la presentazione alla Cascina Clarabella

Cucina e mistero sono protagonisti degli appuntamenti di ‘Parole tra i filari’, il festival di aperitivi letterari di Cascina Clarabella a Corte Franca, promosso con il patrocinio dei comuni di Corte Franca, Iseo e Sarnico e la partecipazione e collaborazione di La Libreria del lago di Sarnico, Mondadori Lovere, Storie di Bischenis e Puntoacapo di Pisogne, Libreria Muratori di Capriolo e associazione culturale Brescia si Legge.

Venerdì 8 aprile alle 19 al Centottanta Cantina&Cucina (via E. Mattei a Corte Franca) la scrittrice romana Chiara Moscardelli presenta il suo ultimo romanzo “La ragazza che cancellava i ricordi”, Einaudi Stile Libero Big. Un giallo molto più dark che rosa con un irresistibile personaggio femminile: una tatuatrice famosa che si dice sappia cancellare i ricordi. Una serata di ironia e mistero, per sorridere e appassionarsi sulle tracce di un giallo ambientato sul lago Maggiore. Il romanzo parla di fiducia, di amicizia, di coraggio, di amore. Ci insegna ad osare, a uscire dalla nostra zona di comfort, sonda le nostre solitudini, ci infonde grinta. E lo fa con uno stile immediato, sincero, con dialoghi a tratti esilaranti e momenti d’azione gestiti magistralmente, alternati a pause riflessive e scene divertenti. Olga, la protagonista è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, come è successo alla madre; inizia a indagare sulla scomparsa di un’amica, ma il mistero si infittisce perché Melinda non è l’unica ragazza ad essere sparita. Presenta Daniela Scotti. Serata in collaborazione con La Libreria del lago di Sarnico.

Costo: 15 euro con l’aperitivo e un calice di Franciacorta della casa. Su prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.it o al numero 030.9821041.