Brescia. La Fondazione Clementina Calzari Trebeschi organizza per venerdì 20 maggio 2022 alle ore 17,45 nella sua nuova sede in piazza Paolo VI, 29 a Brescia (ingresso dal cortile del Broletto) un incontro sul tema “La povertà in Italia e a Brescia. Politiche di contrasto”. Intervengono Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia e don Maurizio Rinaldi, direttore della Caritas diocesana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti