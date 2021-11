“La più meglio gioventù”, Montanari e Bardani sul palco a Dello

(red.) Ancora teatro a Dello e ancora attori di rilievo nazionale sul palco del Teatro San Giorgio di via XI Febbraio. Sabato 13 novembre alle ore 21 sono di scena Francesco Montanari e Alessandro Bardani con “La più meglio gioventù“, divertente spettacolo sul presente e sul futuro, scritto e diretto da Bardani.

Francesco Montanari e Alessandro Bardani, nel ruolo di due trentenni (Aurelio e Niccolò), interagiranno sul palcoscenico, seduti allo stesso tavolino di un locale scambiando opinioni sul mondo che li circonda, esprimendo e condividendo ansie del tempo attuale, in un’atmosfera che vede mischiare sacro e profano, parlando apertamente a ruota libera con un’unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose… Ma domani però, tanto c’è tempo…”.

Il reading, ricco di battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti, rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani, con uno stile che si ispira a film come “Clerks” e “Coffee and Cigarettes” e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller ma anche a Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (“La meglio gioventù”) e a Samuel Beckett (“Aspettando Godot”).

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e green pass. Per prenotazioni e informazioni contattare il numero 3341064149.