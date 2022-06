“La nuova formazione”, al liceo Carli un incontro dell’Ucid

Brescia. Le sezioni Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid) di Bergamo e Brescia contribuiscono allo sviluppo dei programmi delle due città – capitale italiana della cultura 2023 – con un ciclo di incontri dedicati alla centralità del lavoro per un giusto e ordinato sviluppo economico, sociale e culturale dei due territori, articolato su sei temi: la fabbrica che cambia, la nuova formazione, il ruolo dei territori, l’approccio sociale, la finanza e l’Europa. Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 16,45 presso il liceo Guido Carli, via Stretta 175 a Brescia, è in programma l’incontro sul tema “La nuova formazione“, costruire le competenze per la transizione ecologia, tecnologica e digitale in atto e attesa, investendo sulla formazione iniziale dei giovani e sulla riqualificazione professionale continua degli adulti.

Interverranno all’incontro.

Introduzione: Saverio Gaboardi, presidente Ucid Brescia, Diego Marsetti e Daniela Guadalupi, presidente e past president Ucid Bergamo

Saluti e apertura lavori:

Franco Gussalli Beretta, presidente Confindustria Brescia.

Mario Taccolini, rappresentante del Rettore dell’ Università Cattolica di Brescia.

Maurizio Tira, rettore dell’ Università degli Studi di Brescia

Interventi:

La formazione in azienda: Giuseppe Pasini, presidente Feralpi Group.

Un sistema formativo integrato: Loretta Forelli, presidente Fondazione Aib.

La formazione per la prevenzione infortuni: Ermanno Gamba, socio Ucid Bg.

Il sistema educativo e formativo: Giuseppe Bonelli, direttore Ust Brescia.

Coordina Annamaria Gandolfi, socia Ucid e giornalista.

Intervento di don Daniele Saottini, assistente ecclesiastico Ucid Brescia.

A seguire aperitivo conviviale offerto da fondazione Aib.

Per iscriversi: https://www.ucidbrescia.org/la-nuova-formazione.

L’evento rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria di I e II grado – A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.