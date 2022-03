La moneta, tra passato e futuro dell’era digitale: tre incontri in Cattolica

(red.) La moneta ha una lunga storia, contraddistinta dall’intreccio tra innovazioni tecnologiche e interventi regolamentari, volti a tutelare i cittadini e ad assicurare un sistema dei pagamenti efficiente.

La digitalizzazione della società sta coinvolgendo anche la moneta e i pagamenti, confermando l’interazione tra cambiamenti della tecnologia e adattamento delle regole. E’ necessario quindi divulgare le nuove opportunità che si offrono ai consumatori, ma anche i rischi, le regole sulla sicurezza e le forme di tutela.

Si colloca in questa prospettiva di educazione finanziaria il ciclo di incontri promosso da Banca d’Italia – Filiale di Brescia e la facoltà di Scienze linguistiche dell’Università Cattolica.

Il primo incontro si terrà nella sede di via Trieste 17, aula Bevilacqua, ore 9-11- giovedì 24 marzo e sarà dedicato alla Storia della moneta. Relatori, Riccardo De Bonis, Capo del servizio educazione finanziaria della Banca d’Italia, introdotto da Giovanni Gregorini, direttore scientifico del corso. Nel secondo appuntamento, giovedì 31 marzo, ore 9-11, Maria Iride Vangelisti del Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia, presenterà agli “Strumenti di pagamento: i rischi e le regole per il loro utilizzo sicuro”, in dialogo con Elisabetta Conti, docente dell’Università Cattolica.

Il ciclo di incontri si chiuderà giovedì 7 aprile, ore 9-11, con Riccardo De Bonis, capo del Servizio educazione e finanziaria della Banca d’Italia, che parlerà della “Digitalizzazione della moneta, stable coins ed euro digitale” con Riccardo Semeraro, ricercatore dell’Università Cattolica.

Il ciclo di incontri è stato elaborato con la direzione scientifica di Elisabetta Conti, docente del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche, e di Giovanni Gregorini, coordinatore del corso di laurea in Scienze linguistiche (profili: Esperto linguistico d’impresa; Esperto linguistico per il turismo internazionale; Esperto linguistico per le Relazioni internazionali; Lingue, comunicazione, media), anche Brescia si arricchisce dunque di questa nuova proposta formativa, estremamente innovativa e dinamica, proiettata nel futuro ponendo solide basi nel passato.

Per seguire scrivere a eventi.brescia@unicatt.it