La festa di Sant’Antonio al convento di Saiano

Rodengo Saiano. L’Associazione Symposium propone per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno la Festa di Sant’Antonio presso l’Accademia Symposium nel convento di via L. Pavoni 15 a Saiano. Ecco il programma

Venerdì 10 giugno alle ore 18,30 incontro sul tema

IL LAVORO OGGI: IL MODELLO APPRENDISTATO, BUONE PRATICHE

“La mano dell’uomo, datagli dal creatore, è adatta a qualsiasi lavoro, perché è aperta e larga, ed è articolata in varie parti: e se ne può usare una parte sola, o due e anche molte, a seconda delle circostanze” (S. Antonio).

Franceschetti Luisa, Ca’ De Bi Società Agricola

Zanetti Antonella, Vivaio Zanetti Angelo e Luca

Costa Ilaria, Azienda Agricola I Cucci

Pisani Michelino, Direzione Generale Formazione e Lavoro Regione Lombardia.

Sabato 11 giugno alle ore 18,30 incontro sul tema

DISPERSIONE SCOLASTICA: TESTIMONIANZE PER STARE AL PASSO

“Coltivate il desiderio di progredire in meglio” (S. Antonio).

Pelizzari Daniele, Azienda Agricola Pelizzari

Maria Gaia, Nontiscordardime Agenzia Viaggi

Bersi Serlini Chiara, Azienda Bersi Serlini

Bratelli Simona, Direzione Generale Formazione e Lavoro Regione Lombardia

A seguire cena nel chiostro

Ore 21,15 proiezione docufilm:

IL CALVARIO DI SAIANO: UNA STORIA LUNGA 500 ANNI.

Domenica 12 giugno alle ore 11,30

INAUGURAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE

“Dice Cristo, la Sapienza del Padre: Mi deliziavo tutti i giorni, giocando davanti a lui, giocando sul globo terrestre, trovando le mie delizie tra i figli degli uomini” (S. Antonio).

Marniga Alberta, presidente Fondazione Comunità Bresciana

Grandi Daniela, presidente del Settore Agroalimentare-Caseario di Confindustria Brescia

Carzeri Claudia, consigliere regionale della Regione Lombardia.

TORNEO CALCETTO PER RAGAZZI DELL’ACCADEMIA

Ore 16

BENEDIZIONE DEI BAMBINI e GIOCHI INSIEME

“Impariamo dai bambini: il bambino non sa nulla della malizia del mondo; è incapace di fare peccati; non fa del male al prossimo; non serba rancore; non odia nessuno; non cerca ricchezze; non è sedotto dalla bellezza di questo mondo; non fa preferenza di persone” (Sant’Antonio).

MERENDA

Ore 19

S. MESSA SOLENNE DI SANT’ANTONIO

“La fede vera è accompagnata dalla carità. Credere in Dio. per il cristiano, non significa tanto credere che Dio esiste e neppure credere che Egli è verace, significa credere amando, credere abbandonandosi in Dio, unendosi e uniformandosi a Lui” (S. Antonio).

A SEGUIRE, CENA NEL CHIOSTRO *

Ore 20,45

CONCERTO FLAUTI

“Dicono che la natura della musica è tale che se l’ascolta uno che è lieto, lo rende ancora più lieto” (S. Antonio).

Concerto dell’Orchestra di flauti Zephyrus diretta dal Maestro Marco Zoni.

Per le cene è consigliabile la prenotazione tel: 030 2384917, mail: segreteria@accademiasymposium.it.

Per ragioni di sicurezza, si potrà parcheggiare lungo la strada e non all’interno del Convento. Privilegiare la salita a piedi.