La compagnia ucraina Elysium torna al Teatro Morato con “Alice in Wonderland”

Brescia. Domenica 1° maggio alle ore 18,00 torna al Gran Teatro Morato (via San Zeno 168) lo spettacolo “Alice in Wonderland” della compagnia ucraina Elysium. Una splendida ovazione accolse la compagnia lo scorso 13 marzo con tutto il teatro in piedi ad applaudire gli artisti ucraini che avrebbero dovuto chiudere a Brescia il loro tour italiano. Grazie a una incredibile mobilitazione la compagnia è invece ancora in tour invitata nei teatri di tutta Italia: fino a tornare ancora a Brescia per un evento inserito in cartellone per aiutare la compagnia di danza colpita dal dramma della guerra.

“Alice in Wonderland” è tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev. Con un cast di 30 ballerini-acrobati la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciare, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario. I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore – la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

Biglietti in prevendita a partire da 17,50 euro + diritti di prevendita. Sono disponibili biglietti sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets. Info aggiornate su tutti gli spettacoli su zedlive.com.

Dal 1° maggio per accedere al Teatro non è più necessario il Green Pass (Super o Base), ma serve esclusivamente, oltre al tagliando d’ingresso, la mascherina Ffp2. Il teatro è dotato di aree ristoro. Il Gran Teatro Morato (Ex Pala Brescia) è il principale teatro di Brescia per capienza ed è situato in via San Zeno 168.