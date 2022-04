La collettiva “Inno alla gioia” in mostra alla Pieve di Urago Mella

Brescia. Si può visitare fino al 15 maggio 2022 presso la Pieve di Urago Mella, la mostra collettiva “Inno alla gioia” a cura dell’associazione culturale Amici dell’Arte di Lumezzane inaugurata sabato 30 aprile alle ore 16.00 e patrocinata dal comune di Lumezzane e dalla comunità montana di Valle Trompia. L’associazione ripropone l’esposizione, già presentata presso la Torre Avogadro di Lumezzane nel mese di settembre 2021, con oltre 70 opere realizzate da altrettanti artisti, caratterizzate da un unico tema: la gioia di tornare ad organizzare iniziative ed eventi d’arte, nonostante il triste periodo storico che stiamo attraversando.

Per la seconda edizione di questo progetto, la mostra viene ospitata presso la sede dell’associazione Amici della Pieve di Urago Mella con cui da

tempo vige un rapporto d’amicizia all’insegna dell’arte e della creatività. Per accedere agli spazi dedicati alla mostra, durante l’inaugurazione, sarà necessario esibire il green pass e l’obbligo dell’utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19. Per o giorni seguenti sarà invece possibile visitare la mostra senza obbligo green pass ma nel rispetto delle norme anti covid in corso. Ingresso gratuito. Orari di apertura venerdì e sabato 16.00-19.00; domenica 10.00-12.00 / 16.00-19.00.