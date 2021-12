La città e le sue trasformazioni in “Brescia, Oltre via Milano”

(red.) Martedì 14 dicembre alle 17, nella Sala Conferenze di via Campo di Marte 3, a Brescia si tiene la presentazione del libro “Brescia, Oltre via Milano”, a cura di Renato Corsini, Basilio Rodella, Matteo Rodella e Stefano Rodella ed edito da Bams.

Oltre ai curatori del libro saranno presenti il Sindaco Emilio Del Bono e l’Assessore all’Urbanistica Michela Tiboni.

La pubblicazione prosegue la narrazione della città e delle sue trasformazioni, già iniziata con il libro fotografico “Altre vedute: Brescia dal cielo”.

In questo caso l’attenzione viene posta sull’area di via Milano che sta cambiando aspetto, grazie all’importante operazione di rigenerazione urbana “Oltre la strada”.

Attraverso lo strumento della fotografia, edifici, fabbriche dismesse, negozi, strade, ma anche volti umani, diventano testimonianza della storia passata, documento di un quotidiano in trasformazione e anticipazione di un futuro già in parte immaginabile.