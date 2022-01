La chiesa di S. Cristo, visita guidata alla “cappella Sistina di Brescia”

(red.) “Meraviglioso tempio” è l’espressione di cui si serve il Da Lezze (Il catastico bresciano, 1609-1610) in riferimento alla chiesa di S. Cristo, addirittura definita in tempi più recenti come “la cappella Sistina di Brescia”.

La chiesa, dedicata al Santissimo Corpo di Cristo è meglio nota con l’abbreviatura di sapore popolare “S. Cristo”. Pur essendo nel cuore di tutti i bresciani per la sua bellezza non è tra le chiese più visitate della città a causa della sua posizione isolata alta al di sopra di una lunga scalinata che regala però, a chi la vede in scorcio da via Musei, una tra le viste scenograficamente più invitanti della città.

Fondata in un’area privilegiata, nel cuore dell’antica Brixia tra il Foro romano e Santa Giulia, la chiesa di S. Cristo appartiene al complesso conventuale costruito dai Gesuati a metà del ‘400. Custodisce un patrimonio artistico di notevole valore e fascino, da cui promana un senso di misteriosa e quasi inviolata bellezza.

Guida turistica: Sara Lombardi è laureata in storia dell’arte con una tesi dedicata agli affreschi della chiesa di San Cristo ed è regolarmente abilitata alla professione di guida turistica

COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA IN PROGRAMMA PER IL 15 GENNAIO 2022:

biglietto intero – € 8,00

biglietto ridotto under 14 anni – € 4,00

Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: