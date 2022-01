‘La carogna’, improvvisazione teatrale alla Latteria Molloy

Domenica 30 gennaio alle ore 21 alla Latteria Molloy, via Marziale Ducos 2/b, Brescia, torna La Carogna spettacolo di Improvvisazione Teatrale, a cura dell’Accademia Bresciana Improvvisazione Teatrale.

Che cos’è “La Carogna”? All’improvvisatore che nell’ultimo spettacolo è stato votato come “il peggiore” è salita la carogna ed il suo obiettivo sarà quello di far fare brutta figura agli attori sul palco con lui, sfidandoli a improvvisare nelle maniere più strane, partendo da indicazioni che chiederà direttamente al pubblico. Nulla è scritto, tutto è completamente improvvisato.

Il biglietto costa 11,50 euro e si prenota a questo link.

Prenotazioni tavoli cena / aperitivo: 3479367391 cell / WhatsApp distilleriamolloy@gmail.com.