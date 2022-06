La Biennale della Prossimità, dal 10 al 12 giugno a Brescia

Brescia. Dopo Genova, Taranto e Bologna, la Biennale della Prossimità approderà a Brescia, per la sua IV edizione, dal 10 al 12 giugno.

Si parlerà di relazioni, di vicinanza, di comunità attraverso un ricco programma elaborato dal Comitato locale, al quale aderisce tra gli altri la Fondazione ASM, e dai promotori nazionali con il coinvolgimento di oltre 60 organizzazioni.

Scambi di esperienze e ospiti di eccezione saranno l’occasione per indagare i modi in cui la prossimità diventa motore di cambiamento nei diversi ambiti della società: le pratiche di rigenerazione urbana, il rilancio delle aree interne, la transizione ecologica e quella digitale, le politiche pubbliche e la partecipazione civica, l’abitare e il tessuto collettivo.

Non mancheranno momenti di incontri informali, come la cena di strada in programma sabato, che coinvolgeranno i cittadini in un clima di festa.

Un appuntamento da non perdere per ritornare ad incontrarsi e a progettare insieme il cambiamento delle politiche, delle istituzioni e della società nel segno della reciprocità e della relazione: in una parola della prossimità.

Venerdì 10 giugno 9 – 11 – Accoglienza

11 – 13 – Inaugurazione**

14 – 18.30 – Spazi tematici di lavoro, incontro e confronto*

19 – 23 – Cultura, poesia, convivialità* Sabato 11 giugno 9 – 13 – Spazi tematici di lavoro, incontro e confronto*

14 – 18.30 – Spazi tematici di lavoro, incontro e confronto*

19.30 – 23 – Cena di strada, arte, convivialità Domenica 12 giugno 9 – 13 – Alla scoperta di Brescia

10 – 12.30 – Chiusura * Per partecipare a questi eventi si richiede di compilare la scheda di partecipazione, così da assicurare una capienza delle sale adeguata. ** Ingresso consentito solo a chi ha compilato la scheda di partecipazione, sino alla capienza massima di 150 posti. Tutti gli eventi della Biennale della Prossimità sono gratuiti.