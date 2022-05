“Jaco Pastorius”, ritratti in jazz alla Cascina Parco Gallo

Per la rassegna “Ritratti in jazz”, giovedì 9 giugno alle ore 20,30 nella sala ristorante della Cascina Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia) è in programma “Jaco Pastorius“. Nicola “Nik” Mazzucconi, basso elettrico – Giovanni Colombo, pianoforte.

Vita brevissima, musica immortale: omaggio a un virtuoso rivoluzionario.

Informazioni e prenotazioni: info@cielivibranti.it oppure 328 5897828.