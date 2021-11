Incontro online con realtà che si occupano di contrasto alle discriminazioni: Oscad e Unar

Giovedì 2 dicembre dalle 18 alle 19.30 si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo formativo online “Strumenti per conoscere, contrastare e superare le discriminazioni”, organizzato dalla Rete Antidiscriminazioni di Brescia, dal Comune di Brescia e dall’Associazione “Adl a Zavidovici”.

Per seguire gli incontri non è prevista l’iscrizione: gli eventi saranno trasmessi sui canali social dell’Associazione “Adl a Zavidovici”:

https://www.youtube.com/channel/UCM9wJs6Lmdx93yBf9r3Kb6g

https://www.facebook.com/AdlZavidovici

L’appuntamento conclusivo del 2 dicembre, dedicato al tema “Incontro con realtà istituzionali che si occupano di contrasto alle discriminazioni: Oscad e Unar”, sarà presentato dall’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli. Interventi a cura di: Francesca Romana Capaldo dell’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (Oscad) e Ahmad Ejaz dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali a difesa delle differenze (UNAR).

Il ciclo, ideato, condiviso e condotto dalle e dai Referenti degli enti aderenti alla Rete Antidiscriminazioni, intende proporre alla cittadinanza alcune definizioni e nozioni fondamentali sui fenomeni discriminatori disciplinati dalla normativa nazionale ed europea. Questa prima proposta culturale della Rete è focalizzata su concetti di base e su alcuni di questi fattori di discriminazione, che saranno trattati con un linguaggio semplice e un approccio divulgativo.

Per apprezzare e comprendere il contenuto di tutti gli interventi è preferibile seguire gli incontri nell’ordine proposto. Se non è possibile seguire una o più dirette in tempo reale è possibile guardare il video in un momento successivo attraverso i canali Facebook e Youtube dell’Associazione “Adl a Zavidovici”.