Incentivi del “Fondo impresa femminile”, webinar gratuito di Confartigianato

Brescia. Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato ha programmato per giovedì 21 aprile alle ore 15.30 un nuovo webinar di approfondimento dedicato alla misura di incentivazione denominata “Fondo impresa femminile” con l’obiettivo di fornire risposte ai numerosi quesiti e dubbi interpretativi.

Il Fondo impresa femminile è l’incentivo proposto dal ministero dello Sviluppo Economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. L’Area Credito di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è a disposizione per fornire ulteriori dettagli su termini e modalità di presentazione delle domande oltre che sui principali aiuti ed agevolazioni a favore delle imprese femminili.

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata alle imprese associate: per potersi registrare è necessario completare il form sul sito www.confartigianato.bs.it. Per informazioni chiamare il numero: 030 3745.283 oppure scrivere a: area.categorie@confartigianato.bs.it.