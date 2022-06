“In viaggio con Giancarlo”, la presentazione del libro in ricordo di Facchinetti

Brescia. L’associazione Giancarlo Facchinetti organizza per lunedì 6 giugno alle ore 18 nella Sala del Caminetto di Palazzo Martinengo delle Palle (via San Martino della Battaglia 18 a Brescia), in occasione del quinto anniversario della scomparsa del Maestro Giancarlo Facchinetti, la presentazione del volume “In viaggio con Giancarlo” a cura di Andrea Faini.

Edito da Sonitus, il libro raccoglie 44 testimonianze dedicate al Maestro da personalità delle istituzioni, musicisti, amici e familiari.

Seguirà un breve intervento musicale a cura dell’ensemble Sifnos e dei chitarristi Alessandro Bono e Romina Brentan.