Per la rassegna “Carmine resistente” promossa dall’Anpi di Brescia, martedì 15 febbraio alle ore 16,30 presso la sede dell’Associazione Carme in via Battaglie 61 a Brescia, è in programma la presentazione del film “Partizani, la Resistenza italiana in Montenegro” alla presenza dell’autore, Eric Gobetti.