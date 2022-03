In San Giovanni Evangelista, Bazzini Consort in concerto

Dopo due in anni in cui non è stato possibile tenere dal vivo il concerto che il Bazzini Consort, dalla sua fondazione, dedica all’anniversario della nascita del violinista e compositore bresciano da cui prende il nome, quest’anno finalmente l’orchestra torna a suonare in presenza e con il pubblico.

Protagonista di questo atteso ritorno, oltre ai giovani orchestrali guidati dalla direzione di Aram Khacheh, il violoncello di Giovanni Gnocchi.

Il programma della serata prevede l’esecuzione dell’Ouverture ‘Le Ebridi’ di Felix Mendelsshon Bartholdy, il concerto in la minore Op. 129 per violoncello e orchestra di Robert Schumann e la Sinfonia n. 1 Op. 11 di Felix Mendelsshon Bartholdy.

L’appuntamento è per venerdì 11 alle 20.45 alla chiesa di san Giovanni Evangelista (contrada San Giovanni, 12 – Brescia). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Prelazione, su prenotazione, per i donatori del Cartellone Sospeso e i Soci Bazzini Consort.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@bazziniconsort.it o telefonare al 375.5899446.

Si ricorda che per accedere al concerto sarà necessario mostrare il Super Green Pass al personale addetto al controllo.