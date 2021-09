In San Cristo va in scena “Ho denunciato Marco”

“Ho denunciato Marco” è il titolo dello spettacolo di e con Giuseppe Marchetti in programma mercoledì 15 settembre, alle ore 20,30, presso il chiostro di San Cristo dei missionari saveriani in via Piamarta 9 a Brescia (in caso di pioggia lo spettacolo si terrà in chiesa). Presenta Laura Novati, introduce Mario Menin.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 030 3772780-1 e 339 3559913 segreteria@missioneoggi.it.