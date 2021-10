In San Barnaba concerto degli ottoni del Rusty Brass

Si apre domenica 24 ottobre alle ore 17,00, presso l’Auditorium S. Barnaba, la Rassegna bandistica 2021 “Giovanni Ligasacchi” promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – con la collaborazione del Comune di Brescia.

Protagonista del concerto di apertura della Rassegna è il gruppo Rusty Brass. Da “Rusty”, “arrugginito”, e “Brass”, letteralmente “braccio”, prende il via l’esperienza di questa formazione di ottoni, che focalizza la sua attenzione su ritmi funk e rock, pur non disdegnando sonorità balcaniche ed esotiche, e senza farsi mancare accenni alla tradizione classica, con l’ardito obbiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo. Dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei Mariachi.

Il programma prevede l’esecuzione di: T. Hotei, Battle Without Honor or Humanity; Rusty Brass, Scherzo finito male; No Bs Brass Band, Get it on; Rusty Brass, Ambaradan; F. De Andrè, Andrea; S. Wonder, Isn’t She Lovely; Rusty Brass, Pezzo X, Longoparty, Trust the Rust, Steel Life, Cheidelà del fos; Hungry March Band, Montserrat Serrat; Tradizionale, When the Saints Go Marching in.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti in sala. Per l’accesso all’Auditorium sono obbligatori il green pass e la mascherina.