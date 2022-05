“In ricordo di Fiore: un messaggio di speranza” un concerto in San Barnaba

Brescia. Fiorangela Gottardi, conosciuta come Fiore, se ne andò l’11 febbraio del 2008 dopo una lunga (4 anni), coraggiosa, lucida e dignitosa lotta contro un linfoma. Non fu possibile trovare, prima che la malattia la debilitasse irreparabilmente, un donatore di midollo osseo e procedere col trapianto che forse avrebbe potuto salvarla.

Fiore manifestò il desiderio che in suo ricordo venissero promosse le problematiche legate alla donazione del midollo osseo, per sensibilizzare la comunità e sostenere la necessità di ampliare gli iscritti al registro Admo per la donazione del midollo osseo, unico rimedio per aumentare le probabilità di contrastare il male.

L’invito fu raccolto sin dal 2008 dall’associazione musicale Dèdalo Ensemble, della quale Fiore era socia e simpatizzante, che decise di inserire nell’annuale rassegna concertistica Sulle ali del Novecento una serata dedicata al ricordo di Fiore e al suo messaggio di speranza.

Quest’anno l’evento “In ricordo di Fiore: un messaggio di speranza” è programmato per domenica 15 maggio alle ore17,30 presso l’Auditorium San Barnaba in corso Magenta a Brescia con un concerto dell’arpista Adriano Sangineto. E’ prevista la partecipazione e l’intervento di Admo e Ail.

L’ingresso è libero e responsabile: chi vorrà potrà lasciare una donazione, infatti non sarà una serata per raccogliere fondi ma per diffondere “la cultura della donazione del midollo osseo”.