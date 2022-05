In piazza Loggia la Serata della Moda degli studenti del Gruppo Foppa

Brescia. E’ in programma mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 20.45 il consueto evento annuale della Serata della Moda – Gruppo Foppa Fashion. L’evento si svolgerà in Piazza della Loggia, per la prima volta colorata e attraversata in passerella dalle creazioni degli studenti del CFP Francesco Lonati, del Liceo Artistico Foppa e dell’ITS Machina Lonati.

Si tratterà di un vero e proprio spettacolo, un elogio di forme e colori della moda e della creatività, un momento di condivisione per ragazzi, famiglie, docenti e per tanti enti, Istituzioni e aziende che da anni collaborano e sostengono il Gruppo. In passerella sfileranno più di 100 abiti legati a diversi temi che rispecchiano la vita dei giovani di oggi.

I ragazzi del Liceo Artistico Foppa si sono ispirati agli Opposti, rappresentando attraverso gli abiti la loro personale interpretazione del tema.

Contaminazioni Creative e Le città dei tesori nascosti sono le due proposte degli studenti del CFP Francesco Lonati che presenteranno abiti dedicati ad artisti contemporanei quali Urquiola, Foster, Depero, Bowie, Rabarama e ispirati alle città di Brescia, Bergamo e Verona.

ITS Machina Lonati propone Garden town: dalle avanguardie al minimal, dal mondo di Giovanni Schiaparelli al tulle mania. ITS inoltre travolgerà la piazza bresciana con una vera a propria sfilata 3D, anticipando tutta l’innovazione, la sostenibilità e la trasformazione digitale sempre più presente nel mondo della moda di oggi.

Mercoledì 25 maggio 2022 la città di Brescia vedrà quindi una vera e propria Fashion performance il cui tema trasversale è il talento degli studenti delle scuole del Gruppo Foppa. Non solo gli abiti, ma molteplici sono i contributi degli studenti per l’evento: partendo dalla realizzazione di gadget per gli ospiti e dall’ accoglienza a cura degli studenti del CFP Francesco Lonati, passando alla realizzazione delle scenografie video da parte degli studenti di Accademia di Belle Arti SantaGiulia, per concludere con il coinvolgimento dei giovani studenti del Gruppo che per l’occasione sfileranno in passerella.

Inoltre si esibiranno cantanti, ballerini e musicisti In un’ottica di collaborazione tra enti formativi, anche il backstage, come da tradizione, sarà affidato ai giovani. Gli studenti del CFP Educo e dell’Agenzia Formativa Don Tedoldi si occuperanno del make up e delle acconciature delle modelle e dei modelli della serata.

Sarà l’attore e comico bresciano Vincenzo Regis a presentare l’evento, supportando e motivando i ragazzi in questo show e nelle loro performance.