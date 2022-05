“IN-Naturale” di Antonella Gandini, la presentazione al MoCa di via Moretto

Brescia. Giovedì 26 maggio alle ore 18,00 per MO[•]CA FOTO è in programma la presentazione del libro “IN-Naturale” di Antonella Gandini, organizzata da Ma.Co.f. Una significativa selezione di lavori dell’artista dagli anni ’90 al 2020, prevalentemente relativi alla produzione su carta (disegni e collage) in dialogo con le più recenti immagini fotografiche. Presentano il libro l’autrice, Antonella Gandini, e la curatrice Manuela de Leonardis, modera Renato Corsini, presidente Ma.co.f.

Spazio MO.CA Live, via Moretto 78 a Brescia, piano terra, ingresso gratuito.