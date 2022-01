In mostra al Mo.Ca il progetto della nuova Via Veneto

(red.) A partire da venerdì 14 gennaio, all’Urban Center di Palazzo Mo.Ca in via Moretto 78, sono aperti gli spazi espositivi che ospitano gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di via Veneto. Come noto l’amministrazione comunale ha previsto, nell’ambito del programma delle opere pubbliche di quest’anno, la messa a bilancio di 3 milioni di euro per la riqualificazione di via Veneto.

Il progetto ha l’obiettivo di innalzare la qualità urbana, ampliare gli spazi per la mobilità dolce, riorganizzare e regolamentare la sosta, migliorare la sicurezza e la fruibilità per ciclisti e pedoni e incoraggiare una maggiore socialità urbana, oltre che implementare il verde e riqualificare gli spazi pubblici con nuovi arredi e attrezzature.

Obiettivo dell’esposizione è consentire a tutti i cittadini interessati di visionare la proposta progettuale preliminare, approvata dalla giunta nel mese di dicembre, a seguito di un articolato percorso di partecipazione che ha coinvolto il Consiglio del quartiere S. Eustacchio e i principali stakeholders della zona.

Gli spazi espositivi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.