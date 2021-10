In Loggia la presentazione del volume su Angelo Canori

E’ in programma per venerdì 29 ottobre a partire dalle 17,30 a Brescia, presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, la presentazione del volume del Ce.Doc. Angelo Canori. Testimonianze e scritti.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Documentazione assieme al Vol.Ca. (Volontariato Carcere) e in collaborazione con il Comune di Brescia-

Dopo i saluti istituzionali interverranno: Luciano Eusebi, docente di Diritto penale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Monica Lazzaroni, già presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, don Adriano Santus, cappellano della Casa Circondariale di Brescia, Carlo Alberto Romano, presidente dell’associazione Carcere e Territorio di Brescia e Luisa Ravagnani, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia.

Per partecipare è necessaria la prenotazione e la presentazione del Green Pass. Per prenotare scrivere a info@ce-doc.it entro giovedì 28 ottobre.