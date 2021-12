In Laba Fabrizio Provinciali, assistente di Paolo Sorrentino ne “La grande bellezza”

(red.) Martedì 21 dicembre, alle ore 17.30, in concomitanza con la presentazione del cortometraggio “L’ultimo dell’anno”, realizzato dagli studenti del biennio di Cinema, LABA di Brescia (Libera Accademia di Belle Arti) ospiterà nell’aula magna della sede centrale di via Don Vender Fabrizio Provinciali, assistente alla regia di Paolo Sorrentino ne “La grande bellezza” (Premio Oscar 2014 come miglior film straniero), che ha diretto il cortometraggio, e Milvia Marigliano, attrice che ha altrettanto lavorato con Sorrentino nella serie “The Young Pope” e “Loro 2″, qui impegnata come interprete protagonista del corto.

Provinciali e Marigliano interverranno a margine della proiezione per raccontare agli studenti aneddoti dal set, curiosità dal backstage e naturalmente le rispettive esperienze professionali al fianco del regista napoletano, che proprio in questi giorni è nelle sale con “È stata la mano di Dio”.

Il corto, intitolato “L’ultimo dell’anno”, è una produzione LABA curata da Graziano Chiscuzzu, docente e coordinatore del dipartimento di Cinema e Multimedia nonché co-fondatore di 5e6, società di produzione video con base a Brescia, che dal 2011 ha costruito un esteso network di autori, registi e

professionisti, in Italia e all’estero. Lo dimostrano la regia di Provinciali e il cast di altissimo livello scelto per il progetto, completato da Christian Giroso, per tre stagioni nella serie “Gomorra” nel ruolo di “O’ Cardillo”, e Astrid Casali, protagonista in “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo, presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.