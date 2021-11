In città incontro con Sarantis Thanopoulos per parlare della paura

Martedì 16 novembre alle ore 21 presso la sala “Il Folle Volo” in via Trento 62 in Brescia, è in programma un incontro promosso dall’associazione Cultura Libera sul tema della paura.

Ospite sarà lo psichiatra e psicoanalista Sarantis Thanopoulos, attuale presidente della Società Psicoanalitica Italiana, che guiderà i presenti nel comprendere questo sentimento tanto umano e che tutti hanno provato; per capire anche come da sentimento individuale possa diventare una modalità collettiva che, anziché difendere dai pericoli, può portarci a scelte sbagliate o addirittura catastrofiche. La paura può infatti dimostrarsi un’alleata nell’evitare i pericoli, ma può diventare essa stessa un pericolo quando prevale sulla capacità di analizzare la realtà con ragionevolezza.

L’incontro può essere seguito in presenza, previa prenotazione (2020culturalibera@gmail.com) ed esibizione del green pass, oppure in diretta sulla pagina facebook di associazione Cultura Libera Brescia.