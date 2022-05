In città due appuntamenti speciali per la giornata dei musei

Brescia. Fondazione Brescia Musei aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei promossa da Icom che ha identificato il 18 maggio come momento di riflessione su come i Musei abbiano il potere di trasformare il mondo attorno a sé. Il tema di quest’anno è “Il potere dei Musei” ovvero il potenziale che questi luoghi hanno nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro comunità, come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo: luoghi di scoperta incomparabili, i musei sono luoghi fondamentali per conoscere il proprio passato e aprire le menti a nuove idee, due tappe essenziali per costruire un futuro migliore.

La Giornata Internazionale dei Musei è un momento unico per la comunità museale internazionale: i musei più importanti nel mondo organizzano eventi e attività legate al tema della giornata. A Brescia la Fondazione Brescia Musei e il Comune di Brescia hanno scelto di approfondire la riflessione sul potere che i musei hanno di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità, luoghi attivi dove le tecnologie possono essere sviluppate e applicate alla vita di tutti i giorni, partendo dal patrimonio artistico. L’innovazione digitale in questo senso può aiutare tutti i pubblici a comprendere le molte sfumature, della nostra storia, antica e recente.

Due appuntamenti

Alle ore 16, al Museo di Santa Giulia è organizzata una visita guidata con gli Artglass, i visori di realtà aumentata che conducono in un immersivo e affasciante viaggio nel tempo nelle domus dell’Ortaglia. Un operatore museale accompagnerà il pubblico lungo tutto il percorso di visita, durante il quale, proprio grazie all’integrazione di contenuti in realtà aumentata, i visitatori potranno osservare virtualmente la ricostruzione, le decorazioni e gli arredi originali delle domus.

Alle ore 16.30 invece l’appuntamento è rivolto ai bambini, che dopo la scuola, sono attesi presso la Pinacoteca Tosio Martinengo, dove potranno cimentarsi con la divertente ed educativa App game Geronimo Stilton Brescia Musei Adventures nell’esperienza Geronimo Stilton un’avventura a colpi di pennello, anche in questo caso sotto la guida di un esperto operatore museale, a sottolineare come i musei offrano un’occasione di life long learning lungo tutto l’arco della vita, e contribuiscano a formare una società civile informata e impegnata.

I genitori, nell’attesa del ritorno dei bambini, potranno prendere parte ad una visita guidata gratuita, organizzata ad hoc, per scoprire la nuova opera di Giacomo Ceruti il Ritratto di Carlo Emanuele Massa, che arricchisce l’allestimento dedicato alla pittura del Settecento.

Costi

Art glass: biglietto ridotto + 6 €

Stilton e visita in Pinacoteca: biglietto ridotto adulti e bambini + noleggio tablet gratuito.

In questa speciale occasione è prevista gratuitamente la presenza di un operatore museale, che vi accompagnerà durante tutte le attività proposte.

In tutte le sedi museali infine, i visitatori avranno a disposizione un corner dove completare la frase: “Il museo ha il potere di…raccontacelo tu!” un modo per coinvolgere direttamente il pubblico a dar voce al “potere dei musei”. Utilizzando l’hashtag #bresciamuseipower tutte le proposte che arriveranno otterranno spazio sui canali social della Fondazione Brescia Musei.

Per informazioni e prenotazioni: CUP Centro Prenotazioni Tel. 030.2977833-834 cup@bresciamusei.com