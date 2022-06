In Capitolium dal 14 al 16 giugno Luciano Bertoli presenta “Apologia di Socrate”

Brescia. La prima produzione Ctb ad andare in scena per questa Stagione estiva del Centro teatrale bresciano è Apologia di Socrate, di Platone, con Luciano Bertoli, nella versione scenica di Carlo Rivolta e Nuvola de Capua, dalla traduzione di Giovanni Reale, per la regia di Nuvola de Capua, compagnia Carlo Rivolta.

Lo spettacolo si svolge in un luogo dei più suggestivi della Brescia antica: il Capitolium del Parco archeologico di Brescia romana (via Musei, 55), dal 14 al 16 giugno, alle ore 21.30.

La serata vedrà la prolusione del prof. Davide Poggi, docente di Filosofia teoretica presso l’Università Statale di Verona, che offrirà al pubblico un’introduzione al testo per meglio contestualizzare il lavoro svolto sullo spettacolo.

“Apologia è il dialogo tra Socrate e la Città: l’estremo interrogare e provocare una città in crisi, una democrazia debole, pervasa dalla mentalità del profitto, del successo, del potere senza regole (…). La sua parola risuona forte e chiara nell’aria che respiriamo, non meno inaudita che nell’aria malsana di quella Atene.” Così la regista e curatrice della versione scenica Nuvola de Capua presenta questo testo-fondamento della civiltà occidentale, tra le più alte espressioni del pensiero filosofico e politico della nostra storia, che arriva a noi grazie a Platone e a cui nel maestoso Capitolium, dà voce e corpo il bravissimo Luciano Bertoli.

Il biglietto intero costa 15,00 euro, ridotto (under18) 13,00.

Modalità di acquisto:

Biglietteria del Teatro Sociale via F. Cavallotti, 20 martedì-sabato h 16.00-19.00

Biglietteria telefonica t. 376 0450011 numero attivo negli stessi giorni e orari della biglietteria del Teatro Sociale

Online sul sito vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito vivaticket saranno in vendita esclusivamente i biglietti singoli, a partire dall’1 giugno

Punto vendita Ctb Piazza della Loggia 6, martedì-venerdì h 10.00-13.00

La biglietteria del Capitolium sarà attiva esclusivamente nelle sere di spettacolo, a partire da 30 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.