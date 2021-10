In bici da Brescia a Perugia per la “Marcia della pace”

(red.) La classica Paciclica in bici da Brescia a Perugia in tre giorni si svolgerà dal 7 al 9 ottobre e poi seguirà la partecipazione alla Marcia della Pace 2021 del 10.

La marcia 2021 si tiene nel 60esimo anniversario della prima marcia ideata e voluta da Aldo Capitini nel 1961 e sarà dedicata a Gino strada “emblema della cura gratuita e disinteressata verso il prossimo”.

La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri e vulnerabili; la crisi climatica sta peggiorando; malgrado questo non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari.

“I prossimi 10 anni”, si legge in una nota degli organizzatori, “saranno decisivi: per fermare il cambiamento climatico, per impedire una nuova guerra mondiale, per uscire dalla crisi sociale ed economica, per effettuare la transizione ecologica, per democratizzare la rivoluzione digitale, per prevenire

nuove grandi migrazioni”.

“Per affrontare e risolvere questi grandi-problemi-comuni-glocali, c’è bisogno dell’impegno di tutti gli abitanti della terra, cittadini, cittadine e istituzioni di ogni livello. Dobbiamo sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura” capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono”.

“Cura delle giovani generazioni, cura della scuola, cura degli altri, cura del pianeta, cura del bene comune e dei beni comuni, cura dei lavori di cura, cura della città, cura dei diritti umani, cura della democrazia,… C’è bisogno di una politica e un’ economia della cura”.

“In bici”, viene spiegato, “oltre che per il piacere nostro di pedalare, in segno di adesione sentita agli storici valori della Marcia e insieme di scelta per una mobilità dolce che serve all’ambiente e alla pace”.

“Il senso del viaggio è esplicitato nel motto “In bici per l’Ambiente e per la Pace” che, fin dalla prima edizione nazionale del 2010, Paciclica si è data coniugando la vocazione ambientalista di Fiab con le istanze sociali e civili della Marcia. Due impegni che ancora pochi anni fa erano visti separati, non più ora con l’evidenza delle tragedie umanitarie causate dal surriscaldamento del pianeta con i conseguenti cambiamenti climatici e il nesso dimostrato

di questi con il consumo dei carburanti fossili”.

La Marcia del 2016 ha riconosciuto ai “paciclisti” Fiab: di tenere con bici e striscione la testa del corteo ufficiale alla partenza quali alfieri di pace in quanto difensori dell’ambiente.

“Pedaleremo per la pace e per l’ambiente”, viene spiegato, “a quella che è la più importante e partecipata manifestazione civile in Italia, capace di dare emozioni a non finire con l’interminabile sfilata di belle facce di ogni età dietro striscioni e slogan dei più creativi e un’aria di festa, fiera e pellegrinaggio insieme”.

Attualmente sono 32 gli iscritti alla marcia sulle due ruote, in partenza il 7 ottobre con la deposizione omaggio floreale ai Caduti di Piazza Loggia e saluto di Manlio Milani (Presidente dell’associazione dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia) e del- l’assessore alla mobilità Federico Manzoni.

Alle 8 la partenza per Ferrara (circa 180 km) e, il giorno uccessivo, partenza da Ferrara per Bagno di Romagna (circa 165 km), con sosta a Conselice e visita al “Monumento alla libertà di stampa”. Il 9 ottobre alle 8 partenza da Bagno di Romagna per Ponte San Giovanni – Perugia (circa 145 km) e visita al Museo del piccolo diario di Pieve Santo Stefano.

Il 10 ottobre alle e 7 Partecipazione alla 60eima Marcia per la pace Perugia-Assisi.