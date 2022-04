In Aab “Superfici sensibili, parole e suoni”

Brescia. Nell’ambito della mostra “Tu non mi vedi. Arte, fotografia e cura della mente” martedì 26 aprile 2022 ore 18.30 presso la sede della Associazione Artisti Bresciani in vicolo Delle Stelle 4 a Brescia è organizzata l’iniziativa “Superfici sensibili” parole e suoni. A cura di Luca Formentini e Stefano Castagna, tavole flos; Giuseppina Turra, attrice.

Nel 2011 Luca Formentini (compositore e improvvisatore) e Stefano Castagna (produttore e musicista) montano corde, microfoni, molle e altri oggetti vibranti su delle tavole di legno per sperimentare un approccio libero con la sorgente sonora, che nella sua pura e imprevedibile espressione acustica rende possibile uno stimolante allontanamento dal consueto approccio con lo strumento musicale.

Questo è il mondo sonoro che accoglierà le parole dei protagonisti attraverso la voce di Giuseppina Turra.

Giuseppina Turra, attrice che lavora dal 2001 nei Dipartimenti di Salute Mentale di Brescia e provincia, utilizzerà alcuni scritti prodotti in tale ambito per sperimentare il valore fonetico e sintattico della parola concreta. Una parola che libera tutti, custodita dalle atmosfere immaginifiche della musica di Formentini e Castagna; parola che, con le sue forme, prova ad andare oltre lo stigma della ‘malattia mentale’ per lievitare ed espandersi.

Testi: Skinn, frammenti tratti dalla poesia Words di W. Szymborska, The Love Song of J. Alfred Prufrock T. S. Eliot; uno scritto del 1984 sullo ‘stato del malato’; tre poesie: Il Sole, Piove, La panchina.

Ingresso libero e gratuito nel rispetto delle regole anti Covid.